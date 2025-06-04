Taraflar arasında süren görüşmelerin ardından belediye, ilk altı ay için zam oranını yüzde 29,16’dan yüzde 30’a, ikinci altı ay içinse yüzde 10’dan yüzde 19’a çıkardı. Bu yeni teklifin kabul edilmesiyle işçiler grevi sonlandırdı.

İşçilerin çoğunluğu belediyenin son teklifini onayladı ve yaklaşık bir haftadır süren iş bırakma eylemi sona erdi. Anlaşma kapsamında en düşük belediye işçisi maaşı 66 bin TL olurken, en yüksek maaş da 81 bin TL’ye yükseldi.

Grevin başlangıcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşıya varılamamasıyla oldu. 23 bin çalışanı ilgilendiren bu süreçte, İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir şirketlerinde görevli çok sayıda işçi 29 Mayıs’ta greve gitme kararı aldı. Yedi gün süren bu grev boyunca işçiler çeşitli yürüyüşler ve toplantılarla taleplerini duyurmaya çalıştı. Bu süre zarfında özellikle ulaşım hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşanırken, çöplerin toplanmaması da kentte yaşayanların günlük yaşamını olumsuz etkiledi.