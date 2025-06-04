Manisa ve Antalya Büyükşehir Belediyeleri, altyapı bilgi sistemi için iş birliği protokolü imzaladı. Yerli yazılımla kaynak ve zaman tasarrufu hedefleniyor.MANİSA (İGFA) - Antalya’da düzenlenen törende, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, dijital altyapı dönüşümü için önemli bir iş birliğine imza attı.

Törene Manisa’dan Genel Sekreter Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Antalya’dan ise ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt ve ALDAŞ Genel Müdürü Kıvanç Kuzay katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, protokolün vatandaş memnuniyeti ve kamu kaynaklarının verimli kullanımı için kritik olduğunu belirterek, “Bu sadece ilk adım. Antalya ile kardeşliğimiz sürecek. Diğer belediyelerin de bu sistemi örnek alacağına inanıyorum. Yerel yönetimlerin dayanışması çok önemli. Ağabeyim Muhittin Böcek’e teşekkür ediyorum” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tamamen yerli kaynaklarla geliştirilen yazılımın, Antalya’da 2022’den beri kullanıldığını vurguladı. Sistemin, içme suyu ve atıksu hizmetlerini canlı takip ederek su kayıp-kaçaklarıyla mücadelede büyük katkı sağlayacağını söyleyen Böcek, “Bu iş birliği, zaman ve kaynak verimliliği sunuyor. Dışa bağımlı olmayan bir sistemle varlık yönetimini dijitalleştirdik. Bu modelin diğer belediyelere örnek olmasını diliyorum” dedi.

Daha sonra iki belediye başkanı ve kurum genel müdürlerinin imzaladığı protokol, Manisa’nın dijital altyapı dönüşümünde yeni bir dönemi başlattı.