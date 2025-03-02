4 Mart'a kadar devam edecek etkinlikler iki ülke arasındaki kültür bağını güçlendirecek, İzmirliler'e Japon sanatını ve kültürünü yakından tanıma fırsatı sunacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Japonya İzmir Kültürler Arası Dostluk Derneği (JİKAD) ve Japonya İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğiyle düzenlenen “İzmir’de Japon Sakura Esintisi” etkinlikleri Wabi-Sabi Resim Sergisi ile başladı.

Serginin açılışına İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Japonya İstanbul Başkonsolosu Keichi Kasahara, Japonya İzmir Fahri Konsolosu Neşe Gök, JİKAD Başkanı Arzu Yücel, iş ve sanat dünyasının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda sanatsever katıldı. Japon Sanat Merkezi'nin Lotus Grubu tarafından hazırlanan "Wabi Sabi" sergisi büyük ilgi gördü. Sergide, geleneksel Japon mürekkep sanatı olan Sumi-e eserleri yer aldı.

Yıldır: “Wabi-Sabi, bir estetik anlayışı ve felsefe”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, “Wabi-Sabi, bir estetik anlayışı ve felsefe. Bu da doğallık ve sadelik ön planda. Modern dünyanın hızında kaybolan insan ruhuna dengelik ve farkındalık sunar. Sadelikteki zarafet, yıpranmışlıktaki hikaye, eksiklikteki tamamlayıcılık Wabi-Sabi’yi çok güzel özetliyor aslında. Bunlar bizlere ışık tutacak çok değerli konular. Hepimizin bu estetik anlayış ve felsefeyle ilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Kasahara: İzmir'e koşarak geldik

Japonya İstanbul Başkonsolosu Keichi Kasahara, “Sayın fahri konsolosumuzun Japonya ve İzmir arasındaki dostluğun gelişmesi ve daha da büyümesi noktasında çalışmalarını arttırmasını gönülden diliyorum. Geçtiğimiz 2024 yılı, Japonya ve Türkiye’nin diplomatik ilişkilerinin kurulmasının yüzüncü yılı olarak iki ülkede de çeşitli kültür etkinlikleri düzenlendi. 2024 yılında 200’e yakın kültür ve tanıtım etkinliği düzenledik. İzmir’de bu etkinliği duyunca büyük bir sevinçle karşıladık ve koşarak geldik. Yeni bir yüzyıla adım attık. Sizlilerin bu ilgisiyle bu ilişkileri daha da yukarı taşımak istiyoruz” dedi.

Güçbirliği mesajı

Japonya İzmir Fahri Konsolosu Neşe Gök, Japonya ile daha fazla köprü kurmak isteyen İzmirli dostlara bu dostluk ve ticaret köprüsünün sağlamlaşması için yardımcı olmaya çalışacağını belirtirken, JİKAD Başkanı Arzu Yücel ise, “Bu iş birliği sayesinde bugün buradayız. Umuyorum ki etkinliğimiz geniş bir izleyici kitlesine ulaşılarak herkes için keyifli bir deneyim olur. JİKAD olarak bizler, Japon kültürünü tanıtmaya, ülkelerimiz arasındaki dostluğu ve iş birliğini güçlendirecek projelere katkı sunmaya devam ediyoruz. Bugün burada bu amaçlar için toplanmamız bizim için çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

Japon sanatını ve kültürünü yakından tanıma fırsatı

Sergi Sorumlusu Aynur Küçükyalçın ise eserler ve sanatçılar hakkında bilgi verdi. Üç gün sürecek etkinlik kapsamında sergiler, seminerler, film gösterimleri, mini konser ve Japon kültürüne dair tanıtımlar gerçekleştirilecek. İzmirliler etkinlikler sayesinde Japon sanatını ve kültürünü yakından tanıma fırsatı bulacak. 4 Mart’a kadar açık olacak serginin yanı sıra AASSM’dedüzenlencek etkinlik programı ise şöyle;

2 Mart Pazar - Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi 13.00: 12. Penceremden Japonya - Japonya Tanıtım ve Japonca Konuşma Yarışması

16.30: Koto Konseri ve Nihonbuyo Dansı Gösterisi: Sakura Rüzgarı