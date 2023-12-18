İzmit Belediyesi, kendi öz kaynaklarıyla Akça Cami Caddesinin Ömerağa Mahallesi kısmını yeniliyor.

İzmit Belediyesi kentin çehresini değiştirmek adına çalışmalarına devam ediyor. Daha önce Rauf Orbay, Köseoğlu, Cebesoy, Mimar Sinan Sokak başta olmak üzere birçok bölgede üstyapı çalışmaları yapan İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, benzer bir çalışmayı da Akça Cami Caddesinin Ömerağa Mahallesi kısmında başlattı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Hürriyet’e İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk ve belediye yöneticileri eşlik etti.

"Alternatif çözümler ürütmeye çalışıyoruz"

Açıklamalarda bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Hafta sonu dahil olmak üzere çalışmalarımıza ekip arkadaşlarımızla birlikte devam ediyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana kentin her bir köşesini, eskiyen her bir noktasını, sokağını ve caddesini estetik değerleri de göz önüne alarak yenilemeye çalışıyoruz. Tabii ki ekonomik koşullar ve Türkiye’nin genel sıkıntıları nedeniyle sorun yaşadığımız dönemler oluyor ama buna rağmen alternatif çözümler ürütmeye çalışıyoruz" dedi.

"Biz kendi öz gücümüzü ortaya koyduk"

Akça Cami Caddesinde yenileme projesi hazırlandığını ve vatandaşlara sunulduğunu belirten Hürriyet, "Projemize çalışarak halka ve esnafımıza sunduk. Esnafımız da çok beğenmişti. Özellikle yaz döneminde yaklaşık 4’e yakın ihale yaptık. Ne yazık o ihalelerde giren olmadı. Bir ihale de yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu için iptal edilmek durumunda kaldı. Dolayısıyla bu sokakları müteahhit eliyle yapmak mümkün olmadı. Hem Türkiye’deki ekonomik koşullar hem de belediyemizin üzerine yapılan baskılar nedeniyle ihalelerde yol almakta zorlanıyoruz ama biz kendi öz gücümüzü ortaya koyduk. ‘Kendi öz gücümüzle yapabilir miyiz?’ diye bir süredir çalışma yapıyorduk. Kendi ekibimizi bu konuda güçlendirdik. Malzeme ihalesi yaparak kendimiz yapmaya karar verdik. Esnafımız uzun süre mağdur olmasın ve hızlı bitirelim diye Akça Camii Caddesini ikiye böldük ve parça parça yapacağız. Akça Cami Caddesi’nin İzmit Ortaokulu’ndan Akça Cami’ye kadar olan kısmına bugün itibariyle kazmayı vuruyoruz. Yenileme çalışmalarına başlıyoruz. Burayı da diğer sokaklarda olduğunu gibi kendi personelimizle estetik bir şekilde yenileyeceğiz. Burayı bitirdikten sonra eğer iklim şartları el verirse diğer yarısına da girmeyi arzu ediyoruz" diye konuştu.