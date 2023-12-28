İzmit Belediyesi İstihdam Birimi firmalarla gerçekleştirdiği ortak çalışmalar neticesinde 37 kişinin istihdam edilmesine vesile oldu.

İzmit Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki ‘İstihdam Birimi’ iş arayan birçok vatandaşa destek olmayı sürdürüyor. İşveren ile iş arayan vatandaşların arasında bağ kurarak işsizliği azaltmayı hedefleyen İzmit Belediyesi, şirketlerin işçi talebi üzerine istihdam biriminde kayıtları bulunan kişilere ulaşarak davette bulundu. 22 Aralıkta İzmit Belediyesi ve CEVA Lojistik firması ile yapılan ortak çalışmalar çerçevesinde İzmit Belediyesi İstihdam Birimi’ne müracaat eden 54 kişi ile görüşme gerçekleştirildi. Firma tarafından olumlu değerlendirilen 37 adaya evrakları verilerek işbaşı yaptırıldı. Bu sayede İzmit Belediyesi İstihdam Birimi tarafından iş arayan 37 kişinin istihdamı sağlanmış oldu.