Doğa dostu üretim yapan İzmit Çarşısı üreticileri, Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi’nde kahvaltı programında buluştu.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Good4Trust ile işbirliği ile yürütülen İzmit Çarşısı, Kocaeli genelinde çevreye ve insana saygılı üretim yapmak isteyen üreticileri bünyesine katarak her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bu kapsamda üretici kadınlar Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi’nde kahvaltı programında bir araya geldi.

FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU

Kahvaltı programında, Kadın Ve Aile Hizmetleri Müdürü Burcu Bineklioğlu ve doğa dostu üretim yapan İzmit Çarşısı üreticileri bir araya gelerek kadın girişimcilerin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca kahvaltıda Kadın emeğinin değerlendirilmesi ve görünür kılınması için İzmit Belediyesi’nin verdiği destekler de anlatıldı. İzmit Çarşısı üreticileri de kendilerine bu imkânı sunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini ilettiler.