Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce inşa edilen İzmit Engelsiz Yaşam Merkezinde zemin güçlendirme ve hafriyat çalışmaları devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından müjdelenen engelsiz yaşam merkezleri birer birer hayata geçiriliyor. Bu kapsamda İzmit engelsiz yaşam merkezinde hafriyat ve zemin güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

İZMİT VE GEBZE’DE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi özel gereksinimli bireyler için engelsiz yaşam merkezleri inşa ediyor. Bu kapsamda Gebze’de inşası devam eden Engelsiz Yaşam Merkezinin ardından İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi için çalışmalar başladı. Vinsan Kampüsü içinde eğitim ve sosyal merkez şeklinde düşünülen İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi için hafriyat çalışmalarına başlandı.

ZEMİN GÜÇLENDİRME

İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi için ekipler zemin güçlendirme çalışmalarına başladı. Alanın tamamına yapılacak 3 Bin 200 adet Jet Grout imalatının Bin 950’si tamamlandı. Proje kapsamında planlanan H blok kısmında ise hafriyat çalışmaları devam ediyor.

6 BİN 176 METREKARE KAPALI ALAN

Vinsan Kampüsü içinde Lastik-İş Sosyal Tesislerinin üst tarafında yapılacak İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi, toplam 9 bin 609 metrekare alan üzerinde 6 bin 176 metrekare kapalı alan olarak projelendirildi. Proje her tür engelliye uygun olacak şekilde zemin kat olarak planlandı. İş kapsamında 913 m2 olan bodrum katta; sığınak, kazan dairesi, su deposu, elektik ve mekanik odalar, personel soyunma odası yer alacak. 5.264 metrekare zemin katta ise idari bölüm, bekleme alanı, danışma, eğitim birimi, revir, idari sorumlu ofisi, çok amaçlı salon, aile danışmanlığı birimi, psikoterapi birimi, konferans salonu, kütüphane, resim, barista, dokuma, matbaa, kuaför, müzik, el sanatları, mutfak ve bilişim atölyeleri, çok amaçlı eğitim salonu, bireysel eğitim sınıfları düşünüldü. Yine zemin katta bağımsız yaşam evi, spor salonu, hidroterapi havuzu, bay bayan soyunma-duş alanı, depo, yemekhane, mutfak, öğretmenler odası, mescid, wc-lavabo, destek personel odası, depo, zihinsel engelliler grubu, koordinatör odası, duyu bütünleme odası, otizm grup eğitim odası, otizm bireysel eğitim odası, çocuk dinlenme odası, oyun odası projede planlandı. Ayrıca bireyler ve çocuklar için terapi ve hobi amaçlı 875 metrekare ve 450 metrekarelik 2 adet avlu ve bir adet çocuk oyun alanı bulunuyor.