İzmit Belediyesi, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü dolayısıyla özel beslenmeye ihtiyaç duyan Çölyak ve PKU hastası vatandaşlar için Down Kafe’de Glütensiz Mutfak Atölyesi düzenlediKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü sebebiyle özel beslenmeye ihtiyaç duyan vatandaşlar için Down Kafe’de farkındalık etkinliği düzenledi.

Her ayın ikinci çarşambası farklı glütensiz tariflerin yapıldığı Glütensiz Mutfak Atölyesi’nde bu ay Diyetisyen Rahim Karaaslan, Diyetisyen Nurbanu Zeytun ve İzmit Belediyesi Diyetisyeni Hilal Çetin Çölyak hastalığı hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

GLÜTENSİZ MUTFAK ATÖLYESİNE YOĞUN İLGİ

İzmit Belediyesi ve Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği iş birliği içerisinde yürütülen atölye çalışmasında bu ayın tarifi Glütensiz Pirinç Salatası oldu. İzmit Belediyesinin ev sahipliği yaptığı Glütensiz Mutfak Atölyesi’nde Çölyak ve PKU Yaşam Derneği üyelerinin ev yapımı glütensiz ürünlerinin bulunduğu bir stant açılarak dernek yararına bağış stantları kuruldu. 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü’ne dikkat çekilen mutfak atölyesi İzmitli vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Çölyak ve PKU Yaşam Derneği, etkinliğe ev sahipliği yapan Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkürlerini sundu.