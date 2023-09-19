Kocaeli'de İzmit Belediyesi Koordinatörleri Hakan Yalçın, Ozan Aksu ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kentimizde yaşayan gazileri ziyaret ettiKOCAELİ (İGFA) - 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gönül birliktelikleri kurmaya devam eden İzmit Belediyesi, bu özel günde gazileri unutmadı.

İzmit Belediyesi Koordinatörleri Hakan Yalçın, Ozan Aksu ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kentimizde yaşayan Kore ve Kıbrıs gazilerini ziyaret ettiler.

Önemli gün ve haftalarda büyükleri unutmayarak sık sık ziyaret düzenleyen İzmit Belediyesi, Gaziler günü sebebiyle 92 yaşındaki Kore Gazisi Mustafa San ve 73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ali Kocabaş’ı ziyaret ederek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını ileterek hediye takdiminde bulundu. Gaziler ve aileleri de gerçekleştirilen ziyaretten duydukları mutluluğu dile getirerek Başkan Hürriyet ve ekibine çalışmalarında başarılar dilediler.