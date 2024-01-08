Türkiye’nin en büyük çevre projesi olan Körfez dip çamuru çalışmalarında 2023 yılında 13 bin 500 kamyon (205 bin 404 metreküp) dip çamur çıkarıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla birlikte hayata geçirdiği Türkiye’nin en büyük çevre projesi olan "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi" kapsamında çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Proje, 2023 yılının mayıs ayında düzenlenen törenle "dipten diriliş başlıyor" mottosuyla başlamıştı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca yürütülen projede 2023 yılında 205 bin 404,88 metreküp yani 13 bin 500 kamyon dip çamuru çıkarılarak taşınması gerçekleştirildi. Türkiye’nin en büyük çevre projesini kamu kurum ve kuruluşlarından yetkililer, STK yönetici ve üyeleri, üniversitelerden öğretim üyeleri ve öğrencileri, birçok farklı kurumdan yetkili ve vatandaş olmak üzere yaklaşık 10 bin kişi ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Proje kapsamında İzmit Körfezinden 8,5 milyon ton çamur çıkarılacak. Körfezin doğu baseninden borularla çıkarılan ve karaya pompalanan çamur, burada susuzlaştırma tesisine alınıyor. 5 yılda tamamlanması planlanan projede çalışmalar aralıksız devam ediyor.