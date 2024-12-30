İzmit Belediyesi tarafından kente kazandırılan Oyuncak Müzesini ilk günlerden itibaren vatandaşların beğenisini kazandı. Akçakoca Mahallesi’nin tarihi dokusuyla ünlü Kapanca Sokak’ta faaliyet gösteren İzmit Oyuncak Müzesi, çocukları ve ailelerini zamanda bir yolculuğa çıkarıyor.

“ÇOCUKLUĞUMUZA GİTTİK”

Bu özel müzenin hafta sonu ziyaretçileri arasında yer alan Fahri Kazanç, “İzmit’te böyle bir yer olduğunu öğrendikten sonra ailem birlikte görüp gezmek istedik. Çok sevdik, beğendik. Bir anlamda çocukluğumuza gittik. Bizim dönemimizdeki oyuncakları görüp çocuklarımıza anlattık. Bu hizmetten dolayı emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

“GÜZEL BİR YER”

Babası ve annesi ile birlikte İzmit Oyuncak Müzesini ziyaret eden Çınar Furkan Kazanç, “Burada eski oyuncakları görüp eski kültürleri tanıyabiliyoruz. Bence çok güzel bir yer. Oyuncak müzesine tekrar gelmek isterim” diye konuştu.

“FATMA BAŞKANA TEŞEKKÜR EDERİZ”

Ailesi ile birlikte müzeyi ziyaret eden Ahmet Coşkun ise, “İzmit Oyuncak Müzesi, kente kazandırılan çok güzel bir eser. Fatma Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu hizmet bizi çok mutlu etti. Çocuğumuz ve biz çok beğendik. İyi ki açıldı” dedi.

“İZMİT’TE OLMASINA SEVİNDİK”

Böyle bir müzenin İzmit’te açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Ebru Kahraman, “3,5 yaşında bir oğlum var. Oyuncak müzesine onunla geldik. Çok güzel bir müze olmuş. Genelde oyuncak müzesi için İstanbul’a gidiyorduk. İzmit’te olmasına çok sevindik. Emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.

PAZARTESİ HARİÇ HER GÜN AÇIK

14 odalı ve 460 metrekarelik sergi alanına sahip müzede, birçok kategori oyuncak ziyaretçilerini bekliyor. Müze hafta içi saat 08.30-17.30 hafta sonu da 09.00-18.00 arası açık olurken Pazartesi günleri ise kapalı olacak.