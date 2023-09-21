İzmit Belediyesi Aşevinde gıda mühendislerinin kontrolünde uzman personeller tarafından üretilen kek ve limonatalar, öğrencilerin ağzını tatlandırmaya devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, geçtiğimiz hafta itibariyle yeni eğitim öğretim yılına başlayan öğrencilere ikramlarına devam ediyor. İzmit Belediyesi ekipleri son olarak İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde öğrencilerin okula tatlı bir başlangıç yapmasını sağladı.

ISO standartlarında kurulan İzmit Belediyesi Aşevi mutfağında gıda mühendisi kontrolünde uzman personeller tarafından titizlikle üretilen kek ve limonataları öğrenciler gönül rahatlığıyla tüketti. İzmit Belediyesi ekiplerinin öğrencilere ikramları önümüzdeki günlerde diğer okullarda da devam edecek.

Kek ve limonata gibi aşevinde üretilen diğer ürünler olan çay, çorba ve sandviç gibi ürünler de raf ömrüne uygun olarak taze tedarik edilen tüm gıda ürünlerinin kontrolü tek tek sağlanarak depolara kabulü yapılıyor. Herhangi bir koruyucu, renklendirici ve katkı maddesi içermeden birinci sınıf malzemeler kullanılarak ev keki ve limonatası niteliğinde günlük olarak özenle hazırlanıyor. Aşevinde üretilen ürünlerin dağıtımı, gıda standartlarına uygun niteliklerde hazırlanan İzmit Belediyesi İkram Aracı ile gerçekleştiriliyor.