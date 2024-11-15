Kocaeli'de İzmit Belediyesi ürettiği istiridye mantarları ve fıstık çamını vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttıKOCAELİ (İGFA) - Hasat ettiği ürünleri halkla paylaşmayı sürdüren İzmit Belediyesi vatandaşlara istiridye mantarı ve fıstık çamı dağıttı.

Bu kapsamda mantar üretim tesisinde istiridye mantarı yetiştiren Kırsal Hizmetler Müdürlüğü vatandaşlara istiridye mantarı dağıttı.

Aynı gün Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de vatandaşlara fıstık çamı dağıttı.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren mantar üretim tesisinde üretilen ve protein bakımından zengin istiridye mantarı vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Üretim sürecine göre ilerleyen günlerde mantar dağıtımının devam edeceği duyuruldu.