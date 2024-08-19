Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova ve Bosna Hersek’ten gelen halk dansları ekipleri, İzmit’te gerçekleştirdikleri dans gösterileriyle vatandaşlara keyifli anlar yaşattıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, “Üç Ülke, Tek Sahne Dostluğun Dansı” ile 3 ülkeden gelen halk dansları ekiplerini İzmitlilerle bir araya getirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gençlik Daire Vadili Gençlik Merkezi Genç Grup, Kosova Gerçek Derneği Folklor Ekibi ve Bosna Herkes Kud “Mladost” Suha, İzmit’te adeta dans şöleni gerçekleştirdi.

İzmit Belediye Meydanı ve 41 Burda AVM’de düzenlenen dans gösterilerine İzmitliler yoğun ilgi gösterdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova ve Bosna Hersek’ten gelen halk dansları ekipleri, gerçekleştirdikleri performanslarla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.