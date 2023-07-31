İzmit Belediyesi'nin çocuklar için gerçekleştirdiği Uçurtma Şenliği, Seka Park Uçurtma Tepesi’nde gerçekleşti. Programda çocuklar ve aileleri gönüllerince eğlendilerKOCAELİ (İGFA) - Çocuk dostu İzmit Belediyesi, yaz tatilinde çocuklar için birbirinden güzel etkinliklere imza atmaya devam ediyor.

Bu kapsamda İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Seka Park Uçurtma Tepesi’nde Uçurtma Şenliği düzenledi. Renkli uçurtmaların gökyüzünde danslarının izlendiği programda çocuklar için 3 bin uçurtma dağıtıldı.

Ayrıca çocukların kendi uçurtmalarını yapabileceği atölye çalışması da gerçekleşti. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in de katıldığı program keyifli anlara sahne oldu.