İzmit Belediyesi, yerel yönetimler alanında özgün eğitim programlarının yer alacağı, gençlerin farklı politika alternatifleri geliştirebileceği Yeni Nesil Yerel Yönetimler Akademisi kuruyor.

İzmit Belediyesi, daha yaşanabilir bir kent için çalışmalarına yenisini daha ekleyerek, "Yeni Nesil Yerel Yönetimler Akademisi" kurmaya hazırlanıyor. Yerel yönetimler alanında özgün eğitim programlarının yapılacağı akademi bünyesinde 18-30 yaş arası gençlerle farklı politika alternatifleri üzerine fikir alışverişi ve proje üretmek amaçlanıyor. Yeni Nesil Yerel Yönetimler Akademisi ile ülkenin dört bir yanından akademisyenler, politikacılar, iş insanları, gazeteciler, diplomatlar ve belediye başkanları ağırlanacak. Bu anlamda İzmit Belediyesi’nin hayata geçirdiği hizmet ve projelerin daha bilinir hale getirilmesi sağlanacak. Kocaeli’nin tüm ilçelerinden katılım sağlayabilecek olan gençler, alanında uzman akademisyen ve konuklarla; kent politikaları, sağlık politikaları, insan hakları hukuku, siyasal iletişim, Avrupa Birliği, sosyal politikalar, eğitim politikaları, ekonomik kalkınma başlıkları altında eğitimler verilecek.