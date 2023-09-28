İzmit Belediyesi; Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bünyesinde faaliyet gösteren Doğa Eğitim Kampüsü Projesi kapsamında, kentimizde görev yapan anaokulu ve ilkokul öğretmenlerine ilk yardım eğitimi verildiKOCAELİ (İGFA) - Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı “Doğa Eğitim Kampüsü Projesi” kapsamında kentimizde görev yapan anaokulu ve ilkokul öğretmenlerine verilen ilk yardım eğitimleri sürüyor.

Eğitim programının dördüncüsü gerçekleştirildi. Program kapsamında öğretmenler ilk olarak Sarısu Gençlik Kampında 3 gün konaklamalı olarak ağırlandı. Eğitime, ilimizde görev yapan Anaokulu ve İlkokul öğretmenleri yoğun ilgi gösterdi.

Eğitim programının son aşamasında Belsa Plaza B Blok’ta eğitimi alıp uygulamalı ve yazılı sınavlardan geçen öğretmenler, İlk Yardım Sertifikası almaya hak kazandılar. Eğitime katılan öğretmenler, kendilerine bu fırsatı sağladığı için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkürlerini ilettiler.