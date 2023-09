Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) arasında ’Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesine İlişkin İş Birliği’ protokolü imzalandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile RTÜK arasında ’Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesine İlişkin İş Birliği’ protokolü imzalandı. Protokolün imza törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ve çok sayıda kişi katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, imza töreninde açılış konuşması gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından protokol arasında imzalama töreni gerçekleşti ve kısa film gösterisiyle program sona erdi.

Protokol imzalanması hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik iş birliği protokolü imza töreni için bir aradayız. Ayrıca yine RTÜK ile beraber hazırlanan gözünden sakındığını, dijitalden sakın farkındalık çalışmasını sizlerle paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. 21. yüzyıl teknolojisi hayatın genel işleyişinde dijital bir dönüşüme sebep oldu. Artık eğitimden sağlığa, siyasetten ekonomiye, toplumsal katılımdan aile hayatına her alanda dijital ağları kullanıyoruz. Özellikle küresel salgın döneminde bu alandaki alışkanlığımız oldukça pekişti ve dijital ağlar toplumsal bir gerçeklik haline geldi. Değerli misafirler, biz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak insanımızın gündemini yakından takip ediyor, talep ve ihtiyaçları karşılamak adına çözüm önerileri ve bununla birlikte manevi ve kültürel değerlerimizin korunmasına yönelik çalışmalar da yürütüyoruz. Bugün sizlerle tanıttığımız projemizle, kişilik haklarının korunmasına dikkat çekiyoruz. İnsanın şahsiyetini koruyan her şeyin ailenin ve toplumun kimliğini koruduğuna inanıyoruz. Bu anlamda bireylerin, biyolojik, psikolojik ve sosyal düzeyde koruyan çalışmaları vazifelerimiz arasında görüyoruz. Çalışmalarımızı 85 milyonu kapsayacak şekilde hiç kimseyi geride bırakmayacak bir anlayışla gerçekleştiriyoruz. Kadın, çocuk, engelli, yaşlı hizmetlerimiz başta olmak üzere tüm ana hizmet alanlarımızı stratejik eylem planlarımız ile detaylarıyla çalıştırıyoruz. Bu doğrultuda hazırladığımız ve şu anda size takdim etmek istediğim 2023-2028 Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgeseli ve eylem planıyla, bilgi teknolojisine erişim ve güvenli internet kullanımı konusunda faaliyetlerimizi oluşturduk. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz bu. Aslında bunun bir parçası. Çocuklarımızın dijital risklerden korunması kişisel verilerinin korunması, maddi niyetin sağlanması ve bu alanlardaki farkındalığın artırılması, eylem planımızın içerisinde yer almakta" dedi.

Aile kavramına ilişkin konuşan Bakan Göktaş, “İnsanın ilk varlığı bedeninde hayat bulur, bu hayatı ailesi kuşatır, aile birliğini de evi korur. Dolayısıyla insanın bedeni gibi ailesi ve evi de onun mahremidir. Evimiz ve ailemizle birlikte tüm hayatımızı kuşatan dijital ağlar müthiş bir kolaylık sağlamıştır. Bu kolaylık kimi zaman birtakım aşırılıklara kapı aralamış ve özel hayatı gözetlenmeye açık hale getirmiştir. Tam olarak bu noktada kişilik sınırlarının aşıldığına ve mahremiyet ihlaline dikkat çekmek gerekmektedir. Bedenimizin biyolojik varlığımızı koruduğu gibi, mahremiyet bilincimiz de manevi değerlerimizi ve kişilik haklarımızı korur. Bu bilinç, insan ilişkilerimizi ve toplumsal düzenimizi belirleyen çok özel sınırlar koyar. Başka bir deyişle bizi kendi var oluş alanlarımızda özgür kılar” ifadelerini kullandı.

Ailelere de seslenen Göktaş, “Bakanlığımız ve RTÜK iş birliğinde dijital dönüşüm sürecinde önemli bir adım atıyoruz. Sadece bu alanda değil, bakanlığımızın tüm çalışma alanlarında RTÜK’ün bugüne kadar var olan desteğini gitgide arttırmasını sağlayacak bir protokol imzalıyoruz. Bu protokol, ailenin korunması ve güçlendirilmesinde kısa, orta ve uzun vadeli faaliyetleri kapsayacak beş yıllık bir faaliyet planı ve takvimini de ayrıca içeriyor. Bugün sizlerle paylaştığımız ‘Gözünden Sakındığını Dijitalden Sakın’ farkındalık çalışması ile de özellikle anne-babalara seslenmek istiyoruz. Çağımızda en büyük güç bilgidir. Fakat sosyal medya kanallarına aktardığımız kişisel bilgilerimiz, bize karşı kullanılan güçlü silahlara dönüşebilir. Mahremiyet kavramının beden bütünlüğü, aile birliğinin ötesinde görsel temsilleri de kapsadığına dikkat çekmek ve önemli bir toplumsal ihtiyaç haline gelmiştir. İşte bu farkındalık çalışması bu ihtiyacın karşılanması için hazırlanmıştır. Amacımız, her şeyden önce ailemizin göz bebeği olan çocuklarımızı olası bütün zararlardan korumaktır. Sevgili anne babalar, çocuklarınız her şeyden önce sizin için çok kıymetliler, biliyoruz. Ancak onların görsellerini kullanmanın onları birer meta haline getirme olabileceğini unutmamalıyız. Tabii ki onlarla gurur duymalısınız ancak bu onların her anını sürekli paylaşarak sosyal medyada bir beğenme arzusunun devam etmesine sebep olmamalı. Bu noktada hep beraber daha dikkatli olmamızın önemli olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.