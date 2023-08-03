Bursa’nın İznik Gölü içerisinde 2014 yılında keşfedilen ve dünyada 2014 yılının en önemli 10 keşfi arasında gösterilen Bazilikal Kilise (İznik Gölü Bazilikası), artırılmış gerçeklik teknolojisi olan “Metaverse” ile sanal dünyada ziyarete açılacak.

Yaklaşık 7 yıl önce Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni ile araştırma çalışmaları başlatılan ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) adına Prof. Dr. Mustafa Şahin başkanlığında sürdürülen kazılardan bugüne kadar elde edilen verilerin sanal dünyaya aktarılması yönünde çalışmalar başlatıldı. BUÜ, Arkeoloji Araştırmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Vival-Verse Sanal Teknolojiler A.Ş. ortaklığında yürütülecek proje çerçevesinde bazilikada bugüne kadar elde edilen veriler Metaverse ortamına yüklenecek. Çalışmanın tamamlanmasıyla İznik Gölü Bazilikası’nı VR gözlükleri takarak ziyaret etmek mümkün olabilecek. Projede aynı zamanda Arkeoloji Bölümü’nde tek boyutlu olarak işlenen derslerin üç boyutlu hale getirilmesi için VR gözlüklerinden oluşan bir uygulama sınıfı da açılacak.

Çalışmaların başlatılması için kurum temsilcileri ortak bir işbirliği protokolüne imza attı. Düzenlenen imza törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Vival-Verse Sanat Teknolojiler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Demir, Bazilika sualtı kazılarınınbaşkanı BUÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, bölüm akademisyenleri ve kurum temsilcileri katıldı.

Törende konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversitenin akademisyenlerinden Prof. Dr. Mustafa Şahin vesilesiyle son derece kıymetli bir eserin ortaya çıkarılmış olmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını vurgulayarak; “Böylesine özel bir tarihi yapının ortaya çıkarılması bizleri gururlandırırken, ilave bir maharet ile yürütülen çalışmaların sanal dünyaya aktarılacak olması ve insanların buradaki yapıyı VR gözlükleri takarak izleyebilecek olması da bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı olacak. Prof. Dr. Mustafa Şahin hocamıza ve ekibine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Dünya artık dijital teknolojilerle yönetiliyor. Sert bir dönüşüm geldiğini hepimiz görüyoruz. Üniversitemiz de stratejik ortaklar sayesinde bu teknolojilerden faydalanacak. Ülkemizin tanıtımına katkı sunacak, ekonomimize katkı sunacak ve insanlığa hizmet verecek özel bir çalışma olacak. Emeği geçen ve düşünen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Projenin hepimize hayırlar getirmesini diliyorum” açıklamasında bulundu.

Metaverse teknolojisi yerli ve milli imkanlarla gelişecek

Vival-Verse Sanat Teknolojiler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Demir ise son 3-4 yıldır metaverse teknolojisinin dünya genelinde çok tanındığını işaret etti. Türkiye’nin de yavaş yavaş bu uygulamayla tanıştığını söyleyen Cafer Demir; “Dünya genelinde sermaye sahipleri bu konuyu sahiplenmeye çalışıyor. Firma olarak bizler de yapabileceğimizi göstermek istiyoruz. Yurt dışında çalışan bir firmayız. Türk olduğum için bu çalışmayı hazırlamak ve ülkemize kazandırmak istiyorum. Hali hazırda başka işletmelere bunu yapıyoruz zaten. İlk yapmamız gereken şey üniversitelerden destek almaktı. Bu yüzden de Bursa Uludağ Üniversitesi’ndeki yetkili hocalarımızla irtibata geçtik. Hiçbir ücret talep etmiyoruz. Tam tersine ülkemiz ekonomisine yurt dışından proje özelinde büyük meblağlar getireceğimize inanıyoruz. Bu proje sayesinde aynı zamanda öğrencilerimiz için ders gördükleri sınıflarda hocalarının anlattıkları dersleri artırılmış gerçeklik gözlükleri sayesinde 3 boyutlu takip edebilme imkanı vereceğiz. Oluşturacağımız sınıflarda gençler 2 bin yıl öncesindeki bir mekanı birebir gözlemlemek şansına sahip olacak” diye konuştu.

Dünyaya örnek olacak

İznik Bazilikası’nın ortaya çıkarılması sürecindeki akademik çalışmaları yöneten Prof. Dr. Mustafa Şahin de; “Metaverse teknolojisi ile önemli ve ulaşılması zor kültürel alanları ziyaret etmek artık çok daha basit hale geliyor. Proje sayesinde İznik Gölü Bazilikal Kilise kalıntısının artırılmış sanal gerçeklik dünyasında ayağa kaldırılarak sanal âlemde ziyarete açılması hedefliyoruz. Böylece Hristiyan âlemi açısından çok önemli olan ve M.S. 325 yılında İznik’te toplanan 1. Konsil’in toplandığı mekân, çok yakında hayata geçecek bu proje ile dünyanın dört bir yanından ziyaretçileriyle buluşacak. Projenin sualtında olması nedeniyle ziyareti belli ekipman gerektirdiği için zor olan bir işlem, metaverse ile dezavantajlı gruplar da dahil olmak üzere kolaylıkla ziyaretedilebilecek.Projenin başarılı olması ülkemizde ve dünyada yer alan çok sayıda antik kent veya yapının modern teknolojiler ile ziyarete açılmasının önünü açacak olması nedeniyle de çok önemlidir. Projenin patent alma kapasitesi de son derece yüksek” dedi.

Konuşmaların ardından hazırlanan işbirliği protokolüne imzalar atıldı. Altyapı çalışmalarının bitirilmesinin ardından kısa süre içinde bazilikanın metaverse ortamında ziyarete açılması bekleniyor.