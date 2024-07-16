15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 8.yıl dönümünde İznikliler Milli İrade Meydanında buluştu.

15 Temmuz 2016’da ‘FETÖ Terör Örgütü’ne bağlı hainlerce yapılan işgal girişiminde şehit düşen vatandaşlar için ilk program öğle namazı öncesi Eşrefzade Camii’nde Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunarak başladı. İznik Belediye Başkanlığı tarafından ikramlarda bulunuldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen fotoğraf sergisi ilçe protokolü tarafından ziyaret edildi.

Saat 20.00’da Kaymakamlık önünden başlayan Demokrasi ve Bayrak yürüyüşü İznik Milli İrade Meydanında son buldu. Buradaki program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından İlçe Müftülüğüne bağlı İmam Hatipler tarafından sela ve Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

15 Temmuz’da yaşanan ihaneti ve hainleri asla unutmayacaklarını vurgulayan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta “15 Temmuz gecesi, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi ve aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakâr millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Ancak, milletimiz, bu hain darbe girişimini, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sokakları ve meydanları doldurarak, göğsünü tanka siper ederek hezimete uğrattı. 15 Temmuz gecesi millet Türkiye Geçilmez dedi. Bir asır önce ya istiklal ya ölüm parolasıyla Kurtuluş Savaşı’nı zaferle taçlandıran Türk Milleti, 15 Temmuz’da, gün vatana sahip çıkma günüdür diyerek vatana sahip çıkmış, alçaklara vatan toprağını dar etmiştir. İstiklal Harbi nasıl yeni bir dönemi başlatmışsa, 15 Temmuz da yeni kapılar aralamış, bağımsızlığımızı korumanın yanında, milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştirmesinde de dönüm noktası olmuştur. O gece aziz milletimiz ülkemizin geleceğine ve kendi karar verme yetkisine sahip çıkmıştır. Milletimiz, bu ülkeyi bölmek isteyen saldırganlara karşı Çanakkale’de, Dumlupınar’da ne cevap vermişse, 15 Temmuz’da da aynı cevabı vermiştir.Türkiye’yi parçalayacaklarını, devleti teslim alabileceklerini sanarak, 15 Temmuz gecesi harekete geçen Fetöcü hainler, ertesi gün akşam olmadan milletimiz tarafından hüsrana uğratılmışlardır. Bu darbe girişimi milletimize, Meclisimize, demokrasimize, Cumhuriyetimize, aydınlık yarınlarımıza ve şanlı ordumuza karşı yapılmıştır. Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde en büyük gücümüzün milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği olduğunun bilinciyle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” diye konuştu.

İznik Kaymakamı Recai Karal da yaptığı konuşmada o gün yaşananlara değinerek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hakkında duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Program da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü anlatan sinevizyon gösterisi izlendi. Programa gelenlere İznik Belediyesi tarafından lokma ikram edilirken, İlçe Müftülüğü tarafından yapılan dua ve saat 00:13’te okunan salalar ile program sona erdi.