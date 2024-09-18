Bursa'nın İznik ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 13,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S., yapılan bir operasyonla gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde aranan şahıslara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Son operasyonda, 35 suç kaydı olan E.S. yakalandı.

Ayrıca, yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan A.A., hırsızlık suçundan 4 yıl cezası olan E.A., uyuşturucu madde suçundan 4 yıl cezası bulunan B.O. ve dolandırıcılık suçundan 17 yıl hapis cezasıyla aranan A.C. cezaevine gönderildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, ilçenin huzur ve güvenliği için çalışmaların devam edeceğini duyurdu.