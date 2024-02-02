Bilecik’te sokak hayvanlarına Jandarma Komutanlığı ekipleri sahip çıkıyor.

Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sorumluluk alanında bulunan sokak hayvanları için belirli yerlere mama bırakıldı.

Soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının ulaşmakta zorlandığı mamaları Jandarma ekipleri temin etti. Birçok hayvana mama veren ekipler aynı zamanda birçok noktaya da mama bırakarak hayvanların kolay beslenmesine yardımcı oldu. Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı, sokak hayvanlarının mama kontrolünün düzenli bir şekilde sağlanacağını açıkladı.