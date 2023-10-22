İnegöl jandarma magandayı yakaladı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Kurşunlu mahallesinde yapılan sokak düğününde havaya ateş eden şahıs, Jandarma komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Olay dün akşam 22.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Kurşunlu mahallesinde bir sokakta düzenlenen düğünde meydana geldi. Oyun sırasında gençler, sırayla tabancayla ateş ettiler. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Olayın hemen ardından Jandarma komutanlığı ekiplerince havaya ateş eden Mert Y. Yakalandı. Şüpheliye Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma dan işlem yapıldı.

