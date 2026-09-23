Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BURKENT AŞ.), Arabayatağı Mahallesi’nde bulunan taşınmazın kat karşılığı inşaat yapılması işi için ihaleye çıkacağını duyurdu. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi kapsamında kapalı teklif usulü (artırım) yöntemiyle gerçekleştirilecek ihalede, yüklenici firma tarafından idareye verilecek emsal inşaat alanı oranı üzerinden teklif alınacak.

ARSA 4 BİN 951 METREKARE

İhale kapsamında yer alan taşınmazın 8106 ada, 3 parsel üzerinde bulunduğu ve toplam arsa alanının 4 bin 951,91 metrekare olduğu belirtildi. Taşınmazın emsal değeri 2,35 olarak açıklanırken, emsal inşaat alanı 11 bin 636,98 metrekare olarak hesaplandı. Toplam inşaat alanının ise 17 bin 326 metrekare olması öngörülüyor.

YAKLAŞIK MALİYET 405 MİLYON TL

İhale dosyasında işin yaklaşık yapı maliyeti 405 milyon 428 bin 400 TL olarak açıklandı. İhaleye katılacak firmalardan ayrıca 12 milyon 162 bin 852 TL geçici teminat istenecek. İhalede BURKENT AŞ.'ye verilecek en az emsal inşaat alanını belirleyen oran yüzde 36,5 olarak belirlendi. İhale, bu oranın üzerinde verilecek teklifler arasından en yüksek oranı sunan istekliye bırakılacak.

İHALE 6 EKİM’DE

Kat karşılığı inşaat ihalesi 6 Ekim 2026 Salı günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek. İhale, Santral Garaj Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı No:1/5-0, Merinos Kongre Kültür Merkezi, Osmangazi/Bursa adresinde bulunan BURKENT Toplantı Odası’nda yapılacak. İhale dokümanlarının BURKENT AŞ. Satınalma/İhale Birimi'nde mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebileceği, dokümanların ise 10 bin TL + KDV bedelle temin edilebileceği bildirildi.

FİRMALARDAN ÇEŞİTLİ YETERLİLİKLER İSTENECEK

İhaleye katılacak firmaların E sınıfı Müteahhitlik Yetki Belgesi (YAMBİS) sahibi olması gerekiyor. Ayrıca firmalardan keşif bedelinin en az yüzde 10'u tutarında banka referans mektubu, bilanço ve iş hacmini gösteren belgelerin yanı sıra vergi borcu bulunmadığına ilişkin belge, geçici teminat ve teklif mektubu gibi çeşitli evraklar istenecek. İhale için verilecek tekliflerin 60 takvim günü geçerli olacağı belirtildi. Bursa’daki önemli kat karşılığı projelerinden biri olacak ihale ile Arabayatağı’ndaki yaklaşık 5 bin metrekarelik arsada 17 bin 326 metrekare toplam inşaat alanına sahip projenin hayata geçirilmesi hedefleniyor.