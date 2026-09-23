Yeni Parti İnegöl İlçe Başkan Adayı Erkan Dönmez, Royal Otel’de Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Çiçek ve Burhan Serbest ile yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda İnegöl’e ilişkin hedeflerini ve siyaset anlayışını anlatan Dönmez, ilçe başkanlığına aday olduğunu resmen açıkladı.

“Yeni bir yolculuğa çıkıyoruz”

Siyasette makamdan ziyade hizmet anlayışını ön plana çıkardığını belirten Dönmez, geçmişte üstlendiği görevleri hatırlatarak yeni bir siyasi dönemin kapısını araladığını ifade etti.

Kurşunlu Belediye Başkanlığı görevini iki dönem yürüttüğünü belirten Dönmez, daha sonra belediye meclis üyeliği ve farklı görevlerde İnegöl ve Bursa için çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Dönmez açıklamasında, “Siyaset; makam değil, hizmettir. Siyaset; ayrıştırmak değil, birleştirmektir. Siyaset; konuşmaktan önce dinlemek, söz vermekten önce güven vermektir.” ifadelerini kullandı.

“İnegöl daha büyük hedefleri hak ediyor”

İnegöl’ün sanayi, tarım, ticaret ve kültür alanlarındaki potansiyeline dikkat çeken Dönmez, gençlerin geleceğini başka şehirlerde aramak zorunda kalmadığı, esnafın güçlendiği ve üreticinin kazandığı bir İnegöl hedeflediklerini söyledi.

Kadınların ve gençlerin karar mekanizmalarında daha fazla yer alması gerektiğini belirten Dönmez, ortak akıl vurgusu yaptı.

Dönmez, farklı siyasi görüşlerden insanların İnegöl’ün geleceği için ortak zeminde buluşabileceğini ifade ederek, “Kimseyi geçmişte nerede durduğuyla değil, İnegöl’ün geleceği için bugün ne yapmak istediğiyle değerlendireceğiz.” dedi.

27 Eylül’de 735 üye sandık başına gidecek

Dönmez, toplantıda Yeni Parti İnegöl İlçe Başkanlığı için yapılacak ön seçimin tarihini de açıkladı.

Buna göre ilçe başkanlığı ön seçimi 27 Eylül 2026 Pazar günü Sani Konukoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Dönmez’in verdiği bilgiye göre seçimde 735 üye oy kullanacak.

Yeni Parti’nin güncel kongre takviminde ilçe başkanlığı ön seçimleri 26-27 Eylül tarihlerinde yapılacak şekilde duyurulmuş durumda.

“Bu yol benim değil, bizim yolumuz olsun”

Konuşmasının sonunda adaylığını bir kez daha vurgulayan Dönmez, birlik ve ortak akıl mesajı verdi.

Dönmez, “Yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Yeni umutlarla, yeni hedeflerle, yeni yol arkadaşlarıyla…” ifadelerini kullanarak sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu yol benim değil, bizim yolumuz olsun. Bu mücadele bir kişinin değil, İnegöl’e inanan herkesin mücadelesi olsun. Gelin; kırgınlıkları değil umutları büyütelim. Gelin; ayrılıkları değil ortaklıklarımızı konuşalım. Gelin; İnegöl’ün yarınlarını hep birlikte inşa edelim.”

Yeni Parti İnegöl İlçe Başkan Adayı Erkan Dönmez, Royal Otel’de Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Çiçek ve Burhan Serbest ile yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda İnegöl’e ilişkin hedeflerini ve siyaset anlayışını anlatan Dönmez, ilçe başkanlığına aday olduğunu resmen açıkladı.

“Yeni bir yolculuğa çıkıyoruz”

Siyasette makamdan ziyade hizmet anlayışını ön plana çıkardığını belirten Dönmez, geçmişte üstlendiği görevleri hatırlatarak yeni bir siyasi dönemin kapısını araladığını ifade etti.

Kurşunlu Belediye Başkanlığı görevini iki dönem yürüttüğünü belirten Dönmez, daha sonra belediye meclis üyeliği ve farklı görevlerde İnegöl ve Bursa için çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Dönmez açıklamasında, “Siyaset; makam değil, hizmettir. Siyaset; ayrıştırmak değil, birleştirmektir. Siyaset; konuşmaktan önce dinlemek, söz vermekten önce güven vermektir.” ifadelerini kullandı.

“İnegöl daha büyük hedefleri hak ediyor”

İnegöl’ün sanayi, tarım, ticaret ve kültür alanlarındaki potansiyeline dikkat çeken Dönmez, gençlerin geleceğini başka şehirlerde aramak zorunda kalmadığı, esnafın güçlendiği ve üreticinin kazandığı bir İnegöl hedeflediklerini söyledi.

Kadınların ve gençlerin karar mekanizmalarında daha fazla yer alması gerektiğini belirten Dönmez, ortak akıl vurgusu yaptı.

Dönmez, farklı siyasi görüşlerden insanların İnegöl’ün geleceği için ortak zeminde buluşabileceğini ifade ederek, “Kimseyi geçmişte nerede durduğuyla değil, İnegöl’ün geleceği için bugün ne yapmak istediğiyle değerlendireceğiz.” dedi.

27 Eylül’de 735 üye sandık başına gidecek

Dönmez, toplantıda Yeni Parti İnegöl İlçe Başkanlığı için yapılacak ön seçimin tarihini de açıkladı.

Buna göre ilçe başkanlığı ön seçimi 27 Eylül 2026 Pazar günü Sani Konukoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Dönmez’in verdiği bilgiye göre seçimde 735 üye oy kullanacak.

Yeni Parti’nin güncel kongre takviminde ilçe başkanlığı ön seçimleri 26-27 Eylül tarihlerinde yapılacak şekilde duyurulmuş durumda.

“Bu yol benim değil, bizim yolumuz olsun”

Konuşmasının sonunda adaylığını bir kez daha vurgulayan Dönmez, birlik ve ortak akıl mesajı verdi.

Dönmez, “Yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Yeni umutlarla, yeni hedeflerle, yeni yol arkadaşlarıyla…” ifadelerini kullanarak sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu yol benim değil, bizim yolumuz olsun. Bu mücadele bir kişinin değil, İnegöl’e inanan herkesin mücadelesi olsun. Gelin; kırgınlıkları değil umutları büyütelim. Gelin; ayrılıkları değil ortaklıklarımızı konuşalım. Gelin; İnegöl’ün yarınlarını hep birlikte inşa edelim.”