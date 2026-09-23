Kaza, saat 16.30 sularında Bandırma-Karacabey kara yolu Çavuşköy Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karacabey istikametinden Bandırma istikametine doğru seyreden Merve Turan idaresindeki 10 TT 426 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjü aşarak karşı yola savrulan binek araç, Bandırma’dan Karacabey yönüne gitmekte olan 16 ABT 586 plakalı kamyonla çarpıştı. Kamyonun altına giren otomobil, çarpışmanın şiddetiyle metrelerce sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, sürücü anne Merve Turan ile araçta bulunan 3 yaşındaki kızı Ahsen Turan’ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Karnındaki bebeği yaşatmak için zamanla yarıştılar

Anne ve küçük kızının cansız bedenleri Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Doğumuna yalnızca 2 hafta kaldığı öğrenilen anne Merve Turan’ın karnındaki bebeğin hayata tutunabilmesi için cerrahi ekip acil müdahaleye girişti. Ancak doktorların tüm gayretine rağmen talihsiz bebek de kurtarılamadı.

Anne, 3 yaşındaki kızı ve dünyaya gözlerini açamayan bebeğin vefatıyla sonuçlanan yürek yakıcı kazaya ilişkin polis ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.