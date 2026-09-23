İnegöl ilçesinde “kiralık” ve “satılık” tabelaları tarihinde hiç olmadığı kadar artmasına rağmen, emlak piyasasında ki alev söndürülemiyor.

Türkiye’nin şehir şehir, ilçe ilçe emlak verilerini yayınlayan endeksa.com İnegöl verilerini güncelledi.

Peki, İnegöl’ün en değerli bölgesi neresi? Hangi kırsal mahalle %300'ü aşan rekor artışla dikkat çekti? İşte konut, imarlı arsa ve tarla kategorisinde İnegöl'ün tüm ezberlerini bozan o çarpıcı rapor!

KONUT VE İŞYERİ FİYATLARI

İlçede yatırımcıların markajındaki konut piyasası ile işyeri m2 fiyatlarında en değerli bölgeler şu şekilde sıralandı:

En Değerli 5 Konut ve İşyeri Bölgesi (TL/m2 Birim Fiyatına Göre)

Hamzabey Mahallesi: 38.200 (TL/m2)

38.200 (TL/m2) Ertuğrulgazi Mahallesi: 33.800 (TL/m2)

33.800 (TL/m2) Esentepe Mahallesi: 33.600 (TL/m2)

33.600 (TL/m2) Kemalpaşa Mahallesi: 32.300 (TL/m2)

32.300 (TL/m2) Huzur Mahallesi: 31.900 (TL/m2)

En Çok Değerlenen 5 Konut Bölgesi (Yıllık Artış)

Evini satmak istemeyenlerin yüzünü güldüren, son bir yılda en yüksek primi yapan mahalleler ise şöyle:

Sinanbey Mahallesi: %32.6 artış

%32.6 artış Cerrah Mahallesi: %30.6 artış

%30.6 artış Kemalpaşa Mahallesi: %29.4 artış

%29.4 artış Süleymaniye Mahallesi: %28.1 artış

%28.1 artış Turgutalp Mahallesi: %27.8 artış

ARSA SEKTÖRÜ: İMARLI TOPRAK ALTINLA YARIŞIYOR!

Konut imarlı arsa yatırımı yapanların karlı çıktığı bu dönemde, özellikle bazı bölgelerdeki artış oranları "bu kadar da olmaz" dedirtti. İşte imarlı o arsa noktaları:

En Değerli 5 Arsa Bölgesi (TL/m2 Birim Fiyatına Göre)

Kemalpaşa Mahallesi: 42.864 (TL/m2)

42.864 (TL/m2) Süleymaniye Mahallesi: 37.441 (TL/m2)

37.441 (TL/m2) Mahmudiye Mahallesi: 27.720 (TL/m2)

27.720 (TL/m2) Sinanbey Mahallesi: 27.271 (TL/m2)

27.271 (TL/m2) Hamidiye Mahallesi: 22.714 (TL/m2)

En Çok Değerlenen 5 Arsa Bölgesi (Yıllık Artış)

Piyasayı sallayan ve yatırımcısına adeta servet kazandıran tırmanış rekoru:

Bilalköy Mahallesi: %312.9 artış

%312.9 artış Bayramşah Mahallesi: %124.3 artış

%124.3 artış Akıncılar Mahallesi: %110.9 artış

%110.9 artış Alibeyköy Mahallesi: %107.6 artış

%107.6 artış Çitli Mahallesi: %102.6 artış

TARLA SEKTÖRÜ: KIRSALA İLGİ BÜYÜK

Toprağa yatırımı seçenlerin kazandığı devirde, tarla niteliğindeki arazilerin prim oranları dikkat çekici boyutlara ulaştı. İşte tarlanın altından daha kıymetli olduğu o mahalleler:

En Değerli 5 Tarla Bölgesi (m2 Birim Fiyatına Göre)

Fatih Mahallesi: 2.800 (TL/m2)

2.800 (TL/m2) Akhisar Mahallesi: 2.400 (TL/m2)

2.400 (TL/m2) Karagölet Mahallesi: 1.800 (TL/m2)

1.800 (TL/m2) Cerrah Mahallesi: 1.600 (TL/m2)

1.600 (TL/m2) İsaören Mahallesi: 1.500 (TL/m2)

En Çok Değerlenen 5 Tarla Bölgesi (Yıllık Artış)

Yatırımcısının yüzünü en çok güldüren, değer artışında rekor kıran tarla bölgeleri:

Elmaçayır Mahallesi: %319.7 artış

%319.7 artış Karakadı Mahallesi: %231.4 artış

%231.4 artış Süle Mahallesi: %180.7 artış

%180.7 artış İsaören Mahallesi: %90.5 artış

%90.5 artış Babaoğlu Mahallesi: %89.3 artış