Balıkesir’de Jandarma ekipleri uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarına devam ediyor. Ekipler 4 ilçede gerçekleştirdikleri operasyonlarda 6 şahıs uyuşturucu ticaretinden suçundan gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Ayvalık, Karesi, Marmara ve Sındırgı ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik 6 ikamet, bir işyeri ve bir araca geçtiğimiz gün operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda; 308 sentetik uyuşturucu hap, 42 gram kubar esrar, 15 gram kokain, 23 kök kenevir bitkisi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, bir ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, bir şarjör ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Olaylara karışan 6 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.