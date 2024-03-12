Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde jandarma ekipleri, vatandaşları KADES ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.

Çerkezköy Kızılpınar Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından KADES ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçlendirme çalışmaları sürüyor. Ekiplerce Kızılpınar Mahallesi Kapalı Pazar Yeri’nde 46 kadın, 23 erkek vatandaşa KADES, 6284 Sayılı Kanun Tanıtımı ve Dolandırıcılık Olayları hakkında bilgilendirme yapıldı. Jandarmanın bilgilendirme faaliyetinde vatandaşları bilgilendirme ve uyarı broşürleri de dağıtıldı.