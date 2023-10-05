Edirne’de jandarma ekiplerince Kapıkule yol kontrol noktasında durdurulan ve sürücülüğünü Ç.H isimli şahsın yaptığı araçta köpek unsurlarının da desteği ile yapılan aramada gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesi içerisinde özellikle maddi ve manevi kayıplara neden olan ve akabinde değişik suç olaylarının çıkış noktasını teşkil edebilen kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi, uyuşturucu madde arama köpek unsurları ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, Kapıkule yol kontrol noktasında uygulama yaptığı sırada sürücülüğünü Ç.H. isimli şahsın yaptığı aracı durdurarak arama yaptı.

Araçta yapılan aramada 43 yaşındaki Y.K isimli şahsa ait olduğu belirlenen gümrük kaçağı malzemeler tespit edildi. Arama sonucu; 1 adet rakı, 3 adet viski, 2 adet likör, 4 adet mini likör, 1 adet su ısıtıcı termostat, 1 adet kahve makinesi, farklı markalarda 4 paket çay, 1 adet votka, 2 takım 4 adet hoparlör, 4 adet fren diski, 1 adet su ısıtıcısı ve 962 adet çeşitli maksatlarla kullanılan gümrük kaçağı ilaç ele geçirildi.

Kaçak malzemelere el konulurken, gözaltına alınan ÇH. ve Y.K isimli şahıslar tutuklandı.