Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Mobil Trafik Eğitim Aracı ile öğrencilere yönelik trafik eğitimi gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, trafikteki çalışmalarının yanı sıra çeşitli sosyal sorumluluk projelerine de imza atmaya devam ediyor. Bu çerçevede öğrencilere trafik bilinci aşılamak için çeşitli çalışmalar yapılıyor. Proje çalışmalarında Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde Mobil Trafik Eğitim Aracı ile Ergene ilçesi Ulaş Mahallesi’nde bulunan Ulaş Ortaokulunda öğrenim gören 110 öğrenciye, Ergene ilçesi Vakıflar Mahallesi’nde bulunan Mehmet İhsan Keskin İlkokulunda öğrenim gören 110 öğrenciye olmak üzere toplamda 220 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Eğitim faaliyeti sonrasında öğrencilere Trafik Jandarması Okul Yolunda adlı kitap dağıtıldı. Eğitimler sayesinde öğrenciler trafik kuralları hakkında daha bilinçli hale geldi.