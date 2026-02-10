İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, Suriye’de yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, “İnşallah en kısa zamanda sulh sağladığında ekonomi verileri de biraz daha olumlu seyretmeye başlayacak. İnegöl mobilya sektörü de Suriye ile ilgili çok büyük avantajlı konuma gelecek” dedi.

“Suriye’deki sürecin artık tamamlanmasını bekliyoruz” diyen Başkan Uğurdağ, “Yani son gelişmeler bizim açımızdan olumlu gelişmeler. Yani oradaki terör örgütlerinin temizlenmesi, Suriye Hükümeti'nin artık tüm ülke de hakimiyetini sağlaması bizim açımızdan olumlu gelişmeler. Tabii bunun yanında Suriye bizim hemen dip komşumuz. Aslında Suriye’de mobilya ülkesi ama savaştan dolayı bu özelliğini kaybetti. Tabii birçok noktada Suriye’de mobilya sektörü açısından avantajlı noktadayız. Hem Türkiye’deki mobilyacılar hem de İnegöl’deki mobilyacılar. Zannedersem çok kısa zamanda artık Suriye'de birlik sağlanacak. Ve Suriye hükümeti her bölgede hakimiyetini sağlayacak. Ondan sonraki süreçte İnegöl mobilyasının, firmalarımızın Suriye’de çok aktif olacağının kanaatindeyim. Çünkü zaten bildiğimiz bir bölge. İnşallah en kısa zamanda onlar kendi aralarında sulh sağladığında ekonomi verileri de biraz daha olumlu seyretmeye başladığında, İnegöl mobilya sektörü Suriye ile ilgili çok büyük avantajlı konuma gelecek” dedi.

“İLK AMERİKA KITASINA İHRACATIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK”

İnegöllü mobilyacıların Amerikan pazarına girmesi için yapılan çalışmaları da değerlendiren Uğurdağ, “Bu arada biz ne kadar yakın coğrafyamızda Suriye, İran, Irak, İsrail, Ukrayna, Rusya gibi çalkantılı bir dönemde bulunsak bile biz İnegöl Ticaret Sanayi Odası olarak farklı bölgelerde ve farklı ülkelerde ihracat programlarımızı devam ettiriyorsunuz. Biliyorsunuz Amerika'da olduğumuz şirket Tafex ile Amerika pazarına girmeye çalışıyoruz. Firmalarımızı Amerika pazarına çalışmaya çalışıyoruz. Hatta geçen gün de ilk Amerika kıtasına ihracatımızı gerçekleştirdik. Bu da bizim için önemli yani sadece yakın coğrafyamızla kalmıyoruz, uzak coğrafya olan ve tüketimi çok fazla olan, ithalatı fazla olan Amerika kıtasına da gitmeye çalışıyoruz. Orada ihracatımızı gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki mayıs ayında program netleşirse bir fuarda gerçekleştireceğiz Amerika'da. O pazara da artık firmalarımızı yavaş yavaş sokmaya çalışıyoruz” diye konuştu.