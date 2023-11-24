Bursa İl Jandarma Komutanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlamak adına anlamlı bir sürprize imza attı. Bu özel gün vesilesiyle, şehit kızı Derya Dişkeser'e unutulmaz bir an yaşatmak için harekete geçen jandarma personeli, Abdulkadir Can İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan matematik öğretmenine özel bir ziyaret gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri, okula giderek öğretmenlere duygusal bir sürpriz hazırladı. Renkli çiçeklerle donatılmış ellerinde, öğretmenlerle samimi bir sohbet gerçekleştiren jandarma personelleri, Öğretmenler Günü'nü kutladı. Anlam dolu anlar yaşanırken, ekipler öğretmenlere çiçeklerini takdim edip, güzel dileklerini iletti.

Ayrılık vakti geldiğinde ise jandarma personelleri, öğretmenlerle hatıra bir fotoğraf çektirip vedalaştı.