Moriwaki, İstanbul'daki potansiyel deprem etkilerini vurgulayarak özellikle yumuşak zeminli alanlara dikkat çekti. İstanbul'daki bir otelde düzenlenen "Depreme Karşı Bilinçlendirme ve Farkındalık" konulu seminerde iş insanlarına yönelik açıklamalarda bulunan Moriwaki, İstanbul'da muhtemel bir depreme karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

Yumuşak Zemin Daha Riskli!

Depremlerde yumuşak zeminli alanların daha fazla etkilendiğini ifade eden Moriwaki, "Eski Atatürk Havalimanı, Ataköy, Küçükçekmece, Avcılar ve Büyükçekmece gibi bölgelerin zemini oldukça yumuşak. Öncelikle yumuşak zeminli alanlara odaklanmak önemlidir. Sert zemin ise Boğaz'ın iki tarafında bulunuyor. Sert zeminde deprem hızlı ilerler ve daha az dalga oluştururken yumuşak zeminde deprem daha yavaş ilerler ve daha fazla dalga oluşturur. 1999 Gölcük depreminde İstanbul genelinde büyük sorun yaşanmasa da Avcılar'da binalar çöktü, çünkü bölgenin zemini çok yumuşaktı." şeklinde konuştu.