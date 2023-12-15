Kocaeli’de "İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma" suçundan kesinleşmiş 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde "İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma" suçundan kesinleşmiş 4 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan D.B. (54), düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan sanık, ifadesi sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.