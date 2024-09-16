Son günlerde medyada yer alan Japonya’nın Türk pasaportlarına vize muafiyetini kaldıracağı yönündeki haberler, Japonya İstanbul Başkonsolosluğu tarafından yalanlandı.BURSA (İGFA) - Konu ile ilgili açıklamada bulunan Japonya İstanbul Başkonsolosluğu, vize muafiyetinin kaldırılacağına ilişkin haberlerin "dayanağının olmadığını" belirterek, Türk vatandaşlarının Japonya'ya turistik ve iş ziyaretleri için üç ay süreyle vizesiz seyahat etmeye devam edeceğini duyurdu.

VİZE MUAFİYETİ DEVAM EDİYOR

Japonya ve Türkiye arasındaki "Vize Muafiyet Anlaşması" gereğince, Türk vatandaşları Japonya'ya turistik ya da iş amaçlı ziyaretlerde bulunmak istediklerinde 90 gün süreyle vizeden muaf tutuluyor. Ancak, geçtiğimiz günlerde basında yer alan bazı haberlerde, Japonya'nın Türkiye’den gelen iltica başvurularındaki artış ve Saitama eyaletinin Warabi şehrinde yaşanan olaylar nedeniyle vize muafiyetini kaldıracağı iddia edilmişti.

Warabi bölgesinde son yıllarda önemli bir Kürt nüfusu oluşmuş ve bu durum yerel halk arasında "Warabistan" şeklinde anılmaya başlanmıştı. Ancak Japonya Başkonsolosluğu, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

SINIR KONTROLLERİNDE SIKILAŞMA

Dışişleri Bakanlığının web sitesinde yer alan bilgilere göre, Japonya son dönemde Türk pasaportlarına yönelik sınır kontrollerini sıkılaştırmış durumda. Özellikle sahte pasaport ve kimlik belgeleriyle ülkeye giriş yapmaya çalışan ya da geçerli oturma ve çalışma izni olmadan Japonya'da ikamet eden Türk vatandaşlarının sayısındaki artış, Japon makamlarını daha sıkı kontroller uygulamaya yöneltti.

Bu durum, bazı Türk vatandaşlarının iyi niyetle Japonya’ya seyahat etmek istemelerine rağmen sınır kapılarında mağdur olmalarına yol açabiliyor.

“UMARIM BU DURUM DEĞİŞMEZ”

Japonya’ya seyahat eden Türk vatandaşları arasında vize muafiyeti büyük bir avantaj olarak görülüyor. Bursa’nın önemli iş adamlarından ve kültürel açıdan da Japonya’ya ilgi duyan bir isim durumu şöyle değerlendirdi:

“Japonya her açıdan çok ilgi çekici bir ülke. Kültürü, teknolojisi, tarihi beni her zaman cezbetmiştir. Öte yandan Japonya ile şirketimin ve Türkiye’nin ticari ilişkileri de mevcut. Dolayısıyla oraya vizesiz seyahat edebilmek bizim için büyük bir fırsat. Umarım bu durum değişmez ve Japonya'yı özgürce ziyaret etmeye devam edebiliriz.”