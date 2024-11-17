İsveçli dünyaca ünlü müzisyen Jay-Jay Johanson, 8 Şubat 2025’te İstanbul’da sahne alacak.

Jay-Jay Johanson, Epifoni organizasyonu ve %100 Müzik katkılarıyla 8 Şubat’ta If Performance Hall Beşiktaş’ta sahne alacak. Konserin biletleri Türkiye’nin etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışa sunuldu.

Müzik kariyerine çok genç yaşlarda başlayan ve yayınladığı her albümde farklı müzik türlerini deneyimleyen Jay-Jay Johanson, trip-hop’tan electro-clash’e, downtempo’dan indie’ye oldukça zengin bir repertuara sahip.