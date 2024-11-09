UEFA Avrupa Ligi’nde AZ Alkmaar’a deplasmanda 3-1 mağlup olan Fenerbahçe’de kriz sürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho, bu yenilginin ardından yeniden eleştirilerin odağına oturdu. Trabzonspor maçı sonrası Türk futbolu hakkında yaptığı açıklamalar da gündemdeki yerini koruyor.

Ünlü teknik direktör Mourinho, İngiliz medyasının manşetlerinde yerini alırken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Portekizli çalıştırıcının Türkiye’de tartışma çıkaran açıklamaları ve Avrupa Ligi’ndeki yenilgisi sonrası başka takıma gideceği iddia edildi.

İngiliz medyasında yer alan bir haberde, Mourinho'nun Türkiye’de mutsuz olduğu ve Premier Lig'e dönebileceği ifade edilirken, teknik direktörlüğüne sıcak baktığı kulübün adına da yer verildi.

JOSE MOURINHO İÇİN NEWCASTLE İDDİASI

Portekizli çalıştırıcı hakkındaki haber, "Jose Mourinho, Eddie Howe ayrılırsa Newcastle United'ın teknik direktörlüğünü üstlenmek istiyor" başlığıyla yayınlandı. Portekizli hocanın yazın Fenerbahçe'de göreve başlamasına rağmen potansiyel fırsatları göz önünde tuttuğu aktarıldı. Haberde, tecrübeli teknik adamın Newcastle United'daki gelişmelerden haberdar olmak için aracılarla iletişimini koparmadığı da iddia edildi.

Mourinho'nun, Suudi Arabistan Grand Prix'sinde Newcastle Başkanı Yasir al-Rumayyan ile mart ayında bir toplantıda bir araya geldiği ve devamında söz konusu bağlantıyı sürdürdüğü söylendi. Newcastle United'ı çalıştıran Eddie Howe'un yeri, Suudi sahiplerinin kulübü Şampiyonlar Ligi'nde görmek istemesi nedeniyle garanti görülmüyor.

AYRILIK ŞU AN İÇİN UZAK

Haberde, geçen hafta Arsenal'i yenmeden önce Newcastle United'ın 5 maçlık 3 puan özlemine dikkat çekilirken, Howe'un Avrupa kupaları için takımını yarışta tutması ve yakın zamanda bir ayrılık yaşanmaması bekleniyor.