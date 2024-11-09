Edinilen bilgiye göre Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde seyir halinde olan sürücü Ömer A. (33) yönetimindeki 16 KMN 78 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu orta refüje çarptı. Otomobil daha sonra kaldırma çarpıp takla atarak boş arsada ters şekilde durdu. Kaza sonucu yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Murat avcı