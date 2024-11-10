Bu, 9 yıl sonra Çankaya Köşkü'nde yapılan ilk toplantı. Toplantıda; ABD seçimleri, İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırıları, terörle mücadele ve kayyum tartışmaları değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 86. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret etti.

Erdoğan, daha sonra Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun yeni binasında düzenlenen anma törenine katıldı.

Çankaya Köşkü'nde Atatürk Müzesi'nin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Kabine toplantısına geçti.

Toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı. GÜNDEM MADDELERİ NELER?

Toplantıda ABD Başkanlık seçimlerinin Türkiye ve bölge üzerindeki olası etkileri değerlendirilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan ve Macaristan ziyaretlerinde gerçekleştirdiği diplomatik temaslar ve ekonomideki son gelişmeler de ele alınacak başlıklar arasında bulunuyor.

Ayrıca, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları da toplantının gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na 2015'te geçişin ardından Çankaya Köşkü'nde Kabine toplantısı düzenlenmemişti.