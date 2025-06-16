Gündemin öne çıkan başlıkları arasında güvenlik ve dış politika gelişmeleri yer aldı.

Toplantıda, “Terörsüz Türkiye” vizyonu çerçevesinde yürütülen çalışmalar ve terör örgütü PKK’nın silah bırakma süreci masaya yatırıldı. Sahadan gelen askeri ve istihbari raporların ışığında atılması muhtemel adımlar değerlendirildi.

Son günlerde İsrail ve İran arasında yaşanan karşılıklı saldırılar da toplantının önemli gündem maddelerinden biri oldu. Bölgede artan gerilimin Türkiye’ye etkileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yürüttüğü diplomasi trafiği ve Türkiye’nin mevcut duruşu detaylı şekilde ele alındı.

Ekonomi başlığı kapsamında ise güncel ekonomik gelişmeler, uygulanan politikalar ve yıl sonuna yönelik hedefler değerlendirildi. Toplantı sonunda kamuoyuna yapılacak açıklamanın içeriği merakla bekleniyor.