Kabine, iki haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelecek.

Toplantının gündeminde, hükümetin "Terörsüz Türkiye" olarak tanımladığı süreç yer alacak.

İmralı'dan yapılan çağrıya terör örgütü PKK'nın ateşkes yanıtı ve bu çağrının kamuoyundaki yansımaları kabine tarafından değerlendirilecek.

Terör örgütünün silah bırakma süreci, bu sürecin izlenmesi ve olası yasal düzenlemeler de toplantıda ele alınacak.

Bayram ikramiyesi artışı gündeme alınacak

Kabine toplantısında, ekonomideki son gelişmeler de ele alınacak. Ramazan ayında yüksek fiyatlarla mücadeleye yönelik atılan adımlar masaya yatırılacak. Enflasyonun durumu ve bu alanda atılacak yeni adımların ayrıntıları tartışılacak. Ayrıca, emeklilere yapılması planlanan bayram ikramiyesi zammı da görüşülmeye başlanacak.

Dış politikada yoğun gündem

Dış politikada en önemli konu Suriye olacak. Son dönemde devrik lider Esad'ın destekçileriyle yaşanan çatışmalar devam ediyor. Özellikle Lazkiye'deki çatışmalar ve Türkiye'nin süreci nasıl takip edeceği kabinede ele alınacak.

Ayrıca, Gazze'deki ateşkes sürecinin de kapsamlı bir şekilde değerlendirileceği ifade ediliyor.

Sokak köpeklerinin durumu konuşulacak

Öte yandan Konya’da yaşanan köpek saldırısının ardından, sokak köpeklerinin durumunun da konuşulması bekleniyor.



Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek ve toplantıda alınan kararlara ilişkin bir konuşma yapacak.