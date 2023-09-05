Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Jandarma ve sahil güvenlik akademimizden mezun olan subaylarımızın diplomalarını verdik. Deprem bölgesi 6 Şubat'tan beri her gün olduğu gibi geçtiğimiz haftada gündemimizin en başındaydı. Yaraları sarmayı sürdürüyoruz. Yardımları sistemli bir şekilde ulaştırıyoruz. Şehirlerimizi hızla yeniden ayağa kaldırmak için bölgede temel atma törenleri gerçekleştiriyoruz. Adıyaman'dan söz verdiğimiz gibi 65 bine yakın konut ve köy evinin yarısından fazlasının temelini atmış olduk. Yakında temel atmadan da öte konutların teslimini yapmanın da sevincini paylaşacağız.

Bitlis'teki toplu açılış töreni ile artık geleneksel hale gelen Ahlat programımızı gerçekleştirdik. Zaferler ayı olan Ağustos'un son durağını 30 Ağustos'ta külliyemizde yapılan görkemli töreni birlikte yaşadık. Beğeni ile karşılanan 100. yıl marşımızın hayırlı olmasını diliyorum.

"1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak."

Eylül'ün ilk günü yapılan adli gün açılış töreninde yeni anayasa çağrımızı tekrarladık. Yeni adli yılda adalete erişimi kolaylaştırmaya devam edeceğiz. 1000 hakim ve savcı yardımcısı alarak kapasitemizi güçlendireceğiz. 9 ilim ve ilçelerimizde yeni adliye binaların yapımı için ihaleye çıkıyoruz. Ülkemizi sivil bir Anayasa'ya kavuşturma çabalarımızı Meclis'in açılması ile yeniden başlatacağız.

Dün Soçi'de oldukça kapsamlı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Tahıl koridoru başta olmak üzere bu görüşmenin kıymetinin tüm dünyada takdir edildiğini görüyoruz.

Ekonomide yeni dönemin yol haritasını teşkil eden orta vadeli programın tanıtımını yarın yapacağız.

Yılın ilk çeyreğinde düzeltilmiş rakamıyla %3,9 büyüyen Türkiye ekonomisi, ikinci çeyreği de %3,8'le tamamladı. ürkiye, 2023 yılı ikinci çeyreğinde OECD ülkeleri arasında Kosta Rika'nın ardından en yüksek oranda büyüyen ikinci, G20 ülkeleri arasında ise Çin ve Endonezya'yı takiben üçüncü devlet olmayı başardı. Cari fazla konusunda henüz arzu ettiğimiz seviyede değiliz. O günleri de yakında göreceğiz. Elde ettiğimiz büyüme başarısı istihdam ve büyümenin korunmasını sağlamıştır.

"Enflasyonu dize getireceğiz"

Biz kimsenin ne dediğine bakmadan ülkemizi büyütme hedefimize doğru kararlılıkla yürüyoruz. Elbette bu meşaketli durumlarda beklenmedik durumlarla karşılaştığımız oluyor. Ancak her defasında hızla toparlanıp eskisinden daha iyi bir durumda yola devam ediyoruz. Niyetler ve yaklaşımlar farklı olduğu için ekonomiden diplomasiye ülkenin hayrına teklifler suran az sayıda aydınlar görüyoruz. Evine arabasına fahiş fiyatlar isteyerek enflasyonla mücadelemize zarar verenleri zehirli iklim etkilemektedir. Ağustos ayı verileriyle birlikte yıllık enflasyonun %56'ya yükselmesi, hayat pahalılığıyla mücadelemizi daha sıkı yürütmemiz gerektiğine işaret ediyor. Hiç şüphesiz bu uzun, zorlu ve sabır isteyen bir süreçtir. Nice badirelerin üstesinden gelen bir yönetim olarak Allah'ın izniyle enflasyonu da dize getireceğimize tüm kalbimizle inanıyoruz. Enflasyonu düşürecek programları kararlılıkla yürütüyoruz.

Taşınmaz malların ve ikinci el araçların ticareti ile ilgili bir düzenleme yaptık. İlan sitelerindeki kimlik doğrulama ve para cezası uygulamalalarını devreye soktuk. İdari para cezaları, kapatma ve men gibi cezaların daha caydırıcı hale gelmesi gerektiği açıktır. Bu doğrultuda gerekli adımları atacağız. Yılbaşında, tüketicilerin şikâyetleri doğrultusunda hazırladığımız yeni düzenlemeler yürürlüğe girecek.