Mudanya Belediyesi tarafından Mudanya Mütarekesi’nin yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında geleneksel hale getirdiği 'Mudanya Mütarekesi Barış Yolu Ödülü', komisyon üyelerinin kararıyla, Avrupa şampiyonu olan Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'na verilecek.

Mudanya Belediyesi tarafından Mudanya Mütarekesi’nin yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında geleneksel hale getirdiği 'Mudanya Mütarekesi Barış Yolu Ödülü'nün seçici kurulu, 22-23 Ağustos 2023 tarihleri arasında, Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) eski Genel Başkanı, geçmiş dönem Başbakan Yardımcısı, Murat Karayalçın’ın başkanlığında toplandı. Seçici kurulda, Tarih Vakfı Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Öznur Alkan, İstanbul Gedik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süha Atatüre, Yazar Ayşe Kulin, Emekli Büyükelçiler Ünal Çeviköz ile Onur Öymen, Gazeteciler Murat Yetkin, Sedat Ergin, önceki dönem CHP Ankara Milletvekili, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Onur Üyesi Gülsün Bilgehan, Başkent Üniversitesi 'nden, Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Seçil Karal Akgün ve Emekli Tuğgeneral Ali Er’ yer aldı.

İSMET İNÖNÜ'YE DE ŞÜKRAN ÖDÜLÜ

Seçici kurul, Milletler Ligi’nin ardından Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'na, Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılında dünya çapında kazandığı başarı ile Türkiye'yi temsil ederek tüm yurtta coşku ve gurur uyandırdıkları gerekçesiyle 'Mudanya Mütarekesi Barış Yolu Ödülü'nün verilmesine karar verdi. Aynı gün, İsmet İnönü’ye de 'Şükran Ödülü' verilmesi kararlaştırıldı. Türkiye’nin bağımsızlığına giden yolu açan Mudanya Mütarekesi’ni Cumhuriyetin 100'üncü yılına yakışır bir etkinlikle kutlayacaklarını kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "11 Ekim 2023 tarihinde Mudanya'da yapılacak Mütareke kutlamalarında ödüllerimizin takdimi gerçekleştirilecektir. Mudanya Mütarekesi ile atılan barış ve kardeşlik imzasının ışığında bu yıl adımıza yakışır bir kutlamaya imza atacak, Atamızı ve Mudanya'mızın fahri hemşerisi İsmet İnönü’yü anacak, Cumhuriyetin ön sözünün yazıldığı Mudanya’da hep birlikte ‘Cumhuriyet, çok yaşa’ diyeceğiz” ifadelerini kullandı.