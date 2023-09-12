Jinekomasti, erkekte kadın tipi göğüs büyüklüğünün tıbbi adıdır. Jinekomasti olan erkeklerde bunun hormonel bir nedeni olabileceği gibi tamamen o bölgede yağ toplanması veya aşırı kilolanmaya bağlı olarak da karşımıza çıkabilir. Jinekomasti ile karşımıza çıkan erkeklerde bunun tek taraflı veya çift taraflı olması bizim için oldukça tıbbi önem arz eder. Tek taraflı jinekomastilerde daha dikkatli bir yaklaşım gerçekleştirmek gerekirken, çift taraflı jinekomastilerde kişinin daha çok yağlanmaya bağlı göğüs büyümesi söz konusu olur. Tedavi bu bölgede meme dokusunun veya yağ dokusunun uzaklaştırılmasıdır. Uzaklaştırma işlemi, dokunun kesilerek alınması veya liposuction yöntemiyle gerçekleştirilebilir.