Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Kandıra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün, kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Kefken Balıkçı Barınağı'nda denetim yapıldı. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu, yasa dışı yollarla avlandığı belirlenen, ortalama 7,5 kilogram ağırlığında yaklaşık 500 kalkan balığına el konuldu. Kaçak avcılık yaptığı tespit edilen kişilere idari yaptırım uygulandı.

Yetkililer, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve deniz ekosisteminin korunması amacıyla sahil şeridi ve balıkçı barınaklarındaki denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.