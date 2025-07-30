Planlı kentleşme çalışmalarını kararlılıkla sürdüren belediye, tarım alanları üzerindeki ruhsatsız yapılarla mücadelesine devam ediyor. Kaçak yapıların kentin görünümünü bozmasının yanı sıra güvenlik açısından da risk oluşturduğunu belirten yetkililer, bu tür yapılaşmalara müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. Yapılan denetimler sonucunda belirlenen kaçak iş yerinin yasal sürecinin tamamlanmasının ardından yıkım işlemine geçildi. Güvenlik önlemleri alınarak gerçekleştirilen yıkımda, yapının bir bölümü iş makineleri yardımıyla yıkıldı. Kalan bölümler için iş yeri sahibine üç günlük süre tanındı. Bu süreçte yapı, gözetim altında tutulmaya devam edecek.

Kaynak: BÜLTEN