Barrack, "Suriye’de entegrasyon olacak mı?" sorusuna, "Evet, olacak. Süreç yakında başlayacak" yanıtını verdi.

ABD'nin bölgede nasıl bir yol haritası izleyeceği merak edilirken, olası senaryolara ilişkin soruları da yanıtlayan Barrack, Türkiye’nin SDG'ye karşı olası bir askeri müdahalesine dair net bir yanıt vermekten kaçındı. Ancak Türkiye'nin diplomatik kabiliyetine vurgu yaparak, “Türkiye dünyadaki en yetkin dışişleri bakanlarından birine sahip. Hakan Fidan, çevresindeki karmaşık meseleleri büyük bir zarafet ve derinlikle yönetiyor. Aynı şekilde İbrahim Kalın ve MİT de güçlü bir duruş sergiliyor" ifadelerini kullandı.

Suriye’de istikrarı bozabilecek pek çok aktör olduğunu söyleyen Barrack, bu noktada İran’ı özellikle işaret ederek, bölgede bir savaştan kaçınmanın öncelikli hedefleri olduğunu dile getirdi. “Bu coğrafyada savaş, en son görmek isteyeceğimiz şey olur” diyen Barrack, tarafları sağduyulu davranmaya davet etti.