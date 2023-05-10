Bursa’nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken minibüsten havaya rastgele ateş ettiği iddia edilen maganda sürücü, 15 kilometre süren kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı.

Olay saat 00.00 sıralarında İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. Yenişehir’den İnegöl’e seyir halinde olan 16 S 6172 plakalı araçtan rastgele havaya ateş edildiği ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. İnegöl’e giriş yapan sürücü kırmızı ışık ihlalleri de yaparak hızla yoluna devam etti. Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü, Bursa-Ankara yolu üzerinde süratli seyretti. Peşine düşen polis ekipleri, aracı durdurmak istediler. Polis ekiplerinin ikazlarına rağmen ölümüne kaçan sürücü, Alanyurt yolundan, Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi’ne girdi. Hızla giden sürücü, durdurmaya çalışan trafik ekiplerinin de aracına çarpıp yoluna devam etti. 30 dakika süren kovalamaca sonucu, sürücü polis ekiplerince aracın önü kesilerek yakalandı. Yakalanan sürücü Rasim S.(33), hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza sonucu trafik aracı ve şüphelinin aracında maddi hasar meydana geldi.

Sürücüye "dur" ihtarına uymamaktan 951 TL, aksine bir işaret bulunmadıkça trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmekten (makas) 4 bin 64 TL, yapılan alkol testinde 1.49 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Araçta yapılan aramada suç unsuruna rastlanmadı.