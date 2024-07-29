Kadıköy’de D-100 Karayolu üzerinde seyir halindeki bir araç sürücüsü aracın altında ezilmek üzere olan yavru kediyi kurtararak aracına alıp götürdü. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün İstanbul’un Kadıköy ilçesi D-100 Karayolu üzerinde saat 16.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan bir sürücü sıcaktan etkilenen bir yavru kedinin araçlara aldırış etmeden yolun karşısına geçmeye çalıştığını fark etti. Aracıyla yolun sol şeridinde duran ve akan trafiği de kedi için durduran sürücü sıcaktan neredeyse ölmek üzere olan ve yolun karşısına geçmeye çalışan yavru kediyi aracın altında kalmaktan kurtardı. Kurtardığı yavru kediyi aracına alarak yoluna devam etti. Yaşanılan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.